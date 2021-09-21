Выставка народного художника Удмуртии Петра Ёлкина открылась в Ижевске

Она приурочена к 75-летию мастера.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств открылась выставка живописных и графических работ народного художника Удмуртии, заслуженного художника России Петра Ёлкина. Она приурочена к 75-летию мастера.

«Это первая выставка в рамках проекта «Круглая дата», посвящённого юбилеям удмуртских художников. В 2021 году в рамках проекта пройдут персональные выставки Петра Ёлкина, Александра Ложкина и Вячеслава Михайлова», — рассказала на вернисаже директор музея Вера Вахрушева.

Открытие выставки Петра Ёлкина посетило около 50 человек. Более многочисленные группы пока не могут посещать музей из-за ограничительных мер по коронавирусу. Экспозиция заняла три зала на втором этаже. Здесь представлены работы из фондов музея и из мастерской художника. В знак уважения и благодарности Петру Васильевичу на мероприятии выступил творческий коллектив Баграш-Бигринского сельского поселения.

Выставка работ Петра Ёлкина продлится до 24 октября. Без возрастных ограничений.