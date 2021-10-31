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В Удмуртии возобновлена адресная помощь пожилым в рамках акции «МыВместе»

16:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии возобновлена адресная помощь пожилым в рамках акции «МыВместе»
16:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
24
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры
Фото: Олег Бекмеметьев. (ВКонтакте)
24
0

Добровольцы уже обрабатывают входящие звонки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии волонтёры акции «МыВместе» возобновляли адресную помощь пожилым гражданам республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.

В реализации акции может помочь любой житель республики в возрасте от 18 до 50 лет. У каждого есть возможность стать добровольцем в одном из направлений: доставка продуктов и лекарств на дом, либо безвозмездная работа в медицинских учреждениях республики. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

Пожилые жители республики старше 65 лет могут обратиться за помощью по телефону горячей линии: 8 800 200 34 11.

16:00, 31 октября, 2021
Юрий Абашев
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры
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