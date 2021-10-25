В Удмуртии больше половины работников спортивной сферы привились от коронавируса

Все сотрудники хоккейной школы олимпийского резерва получили вакцину.





Ижевск. Удмуртия. 65% работников сферы физкультуры и спорта Удмуртии привились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В отрасли на сегодняшний день занято 788 человек. Среди подведомственных подразделений Минспорта республики в полном составе вакцинировались сотрудники Специализированной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею.

«Сегодня наша основная задача – проявить командный дух в реализации комплекса мер борьбы с распространением коронавируса. Мы активно проводим прививочную компанию. В отрасли есть учреждения-лидеры, которые имеют 100% привитых. Вчера ещё более 50 человек, сотрудников подведомственных учреждений, вакцинированы. Наша цель – показатель минимум 80% на 1 ноября 2021 года», — отметил первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Денис Парахин.

Для снижения риска вспышки заболевания на объектах спорта действует ряд требований к проведению тренировок. С 11 октября физкультурные учреждения, спортивные школы, секции, фитнес-клубы могут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, социальной дистанции не менее 1,5 метров. Посетители и работники должны носить маски на объекте. Снимать их можно только во время занятий спортом.