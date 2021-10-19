Госавтоинспекция рекомендовала водителям Удмуртии сменить шины на автомобиле

Также в преддверии зимы нужно заменить стеклоомывающую жидкость.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует как можно скорее сменить летние шины на зимние на своем автомобиле. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Совет продиктован ближайшим похолоданием, осадками, гололедом, из-за чего проезжая часть станет скользкой.

Производители зимних шин сообщают, что их лучше устанавливать при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5 градусов по Цельсию. Когда температура ниже заданной, летняя резина перестает сцепляться с дорожным покрытием, а автомобиль может в любой момент оказаться на обледенелом участке, даже если не было снега.

Своевременная замена шин значительно сократит количество дорожно-транспортных происшествий.

Помимо этого, водители не должны забывать о замене стеклоомывающей жидкости. Грязное ветровое стекло может привести к аварии.