Проигрыш ХК «Ижсталь» питерскому «Динамо», новый вариант ковида в России и «Правда» от Трампа: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Проигрыш на льду

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл на выезде питерскому «Динамо» со счётом 2:0. Обе шайбы были забиты в первом периоде. Отметим, что за всю историю ВХЛ «сталевары» ни разу не выигрывали у «Динамо» из северной столицы.

Новый вариант

В России выявлены первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, сообщает «Газета.ru». Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что появление нового варианта может дать дополнительный толчок подъему заболеваемости в России, как это было со штаммом «дельта».

Взрыв в Китае

В одном из ресторанов города Шеньян на северо-востоке Китая произошёл взрыв, сообщает «МИР24». В результате один человек погиб, ранения получили 33 гостя. Серьёзно пострадали несколько прилегающих зданий, в одном из домов полностью разрушены три этажа.

Соцсеть от Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я создал TRUTH Social и TMTG (Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании Больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», — говорится в заявлении Трампа.