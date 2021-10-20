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Мужчина и его шестилетняя дочь погибли в ДТП в Якшур-Бодье

11:16, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
Мужчина и его шестилетняя дочь погибли в ДТП в Якшур-Бодье
11:16, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
935
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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Травмы получила молодая женщина и трёхлетний ребёнок.

Ижевск. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Якшур-Бодье 20 октября около 09:40. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

35-летний водитель автомобиля «Лада Xray» ехал со стороны Ижевска. По предварительным данным, не справившись с управлением, он вылетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии мужчина и его 6-летняя девочка-пассажир погибли на месте.

В салоне находились также 33-летняя женщина и 3-летняя девочка. Они получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины произошедшего устанавливаются.

 

11:16, 20 октября, 2021
Юрий Абашев
935
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#гибель людей
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