Мужчина и его шестилетняя дочь погибли в ДТП в Якшур-Бодье

Травмы получила молодая женщина и трёхлетний ребёнок.





Ижевск. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Якшур-Бодье 20 октября около 09:40. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

35-летний водитель автомобиля «Лада Xray» ехал со стороны Ижевска. По предварительным данным, не справившись с управлением, он вылетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии мужчина и его 6-летняя девочка-пассажир погибли на месте.



В салоне находились также 33-летняя женщина и 3-летняя девочка. Они получили травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины произошедшего устанавливаются.