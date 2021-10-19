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Жителя Ижевска осудили за взлом электронных ящиков граждан с целью хищения средств

14:45, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
Жителя Ижевска осудили за взлом электронных ящиков граждан с целью хищения средств
14:45, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#взлом\n#суд
Фото: pixabay.com
930
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Подсудимый свою вину полностью признал.

Ижевск. Удмуртия. В законную силу вступил приговор суда в отношении ижевчанина, обвиняемого в «неправомерном доступе к компьютерной информации». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

В ходе следствия удалось установить причастность подозреваемого ко взломам электронных почтовых ящиков, привязанных к одной из платёжных систем. Целью было хищение денежных средств.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет исправительных работ с испытательным сроком два года.

14:45, 19 октября, 2021
Юрий Абашев
930
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взлом\n#суд
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