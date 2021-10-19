Жителя Ижевска осудили за взлом электронных ящиков граждан с целью хищения средств

Подсудимый свою вину полностью признал.





Ижевск. Удмуртия. В законную силу вступил приговор суда в отношении ижевчанина, обвиняемого в «неправомерном доступе к компьютерной информации». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии.

В ходе следствия удалось установить причастность подозреваемого ко взломам электронных почтовых ящиков, привязанных к одной из платёжных систем. Целью было хищение денежных средств.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде двух лет исправительных работ с испытательным сроком два года.