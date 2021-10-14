Итоги дня: арест главы Октябрьского района Ижевска и территориальный спор Татарстана и Удмуртии

Главные новости четверга.



Ижевск. Удмуртия. Предпоследний день недели подошёл к концу — знакомим с его итогами.

Чиновник под арестом

В Ижевске задержали главу Октябрьского района Алексея Девяткина. Его обвиняют по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»). Суд отправил чиновника под домашний арест на 2 месяца.



Делят территорию

Граница между Удмуртией и Татарстаном может измениться. Как рассказала «Сусанину» министр имущества Удмуртской Республики Анна Боталова, регионы обсуждают спорные участки в Малопургинском и Кизнерском районах. Соглашение, которым установят границы, предполагается заключить до 1 января 2022 года.

Опасная свинина

В свиной вырезке в Удмуртии обнаружили геном вируса африканской чумы свиней. Заражённая продукция попала в республику из Саратова. Сейчас надзорные органы проводят профилактические мероприятия, чтобы предотвратить распространение заболевания.





Искали несколько часов

Две семьи заблудились в Шарканском районе Удмуртии. Они выехали в лес, где встретили лося. Путешественники решили понаблюдать за ним, а позже их машина застряла в луже. Мужчины, отправившиеся искать помощь, в итоге сами потерялись. На место выдвинулась группа спасателей, которая обнаружила пропавших через несколько часов. Никто не пострадал.