Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Главу Октябрьского района Ижевска отправили под домашний арест

17:20, 14 октября, 2021
Главу Октябрьского района Ижевска отправили под домашний арест
17:20, 14 октября, 2021
304
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#следствие
Фото: vk.com/id462532556
304
0

Его обвиняют по статье 160 УК России.

Ижевск. Удмуртия. Глава Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин до 12 декабря 2021 года будет находиться под домашним арестом. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения рассмотрел Первомайский районный суд города. Кроме того, заслушав мнения сторон, суд установил ряд ограничений. Отметим, что главу района обвиняют по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Сусанину», что чиновника задержали 12 октября.

Напомним, Алексей Девяткин возглавил Октябрьский район столицы Удмуртии в июне 2020 года. До этого он занимал должность замглавы районной администрации по благоустройству и ЖКХ.

Наша справка: Алексей Николаевич Девяткин родился 25 апреля 1970 года, образование – высшее, возглавлял ООО «Музыкальный Торговый Дом».

В 2010 году был избран депутатом городской думы Ижевска 5 созыва от партии «Справедливая Россия». Вошел в состав постоянной комиссии по бюджету и финансам.

В 2011 году перешел на муниципальную службу в администрацию Октябрьского района столицы.

В 2018 году стал финалистом конкурса «Команда Ижевска» и был включен в кадровый резерв столичного градоначальства.

Согласно поданной Девяткиным декларации о доходах, в 2020 году глава администрации Октябрьского района получил 7 944 261,49 рубля, с учетом дохода по вкладам и сумм, вырученных с продажи квартиры и машины. В его собственности находятся 2 земельных участка, 2 жилых дома, гараж, машино-место и автоприцеп.

В сентябре мэр Ижевска уволил главу Устиновского района.

17:20, 14 октября, 2021
304
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#следствие
?>