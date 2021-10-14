Главу Октябрьского района Ижевска отправили под домашний арест

Его обвиняют по статье 160 УК России.

Ижевск. Удмуртия. Глава Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин до 12 декабря 2021 года будет находиться под домашним арестом. Об этом в четверг, 14 октября, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения рассмотрел Первомайский районный суд города. Кроме того, заслушав мнения сторон, суд установил ряд ограничений. Отметим, что главу района обвиняют по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Сусанину», что чиновника задержали 12 октября.

Напомним, Алексей Девяткин возглавил Октябрьский район столицы Удмуртии в июне 2020 года. До этого он занимал должность замглавы районной администрации по благоустройству и ЖКХ.

Наша справка: Алексей Николаевич Девяткин родился 25 апреля 1970 года, образование – высшее, возглавлял ООО «Музыкальный Торговый Дом».

В 2010 году был избран депутатом городской думы Ижевска 5 созыва от партии «Справедливая Россия». Вошел в состав постоянной комиссии по бюджету и финансам.

В 2011 году перешел на муниципальную службу в администрацию Октябрьского района столицы.

В 2018 году стал финалистом конкурса «Команда Ижевска» и был включен в кадровый резерв столичного градоначальства.

Согласно поданной Девяткиным декларации о доходах, в 2020 году глава администрации Октябрьского района получил 7 944 261,49 рубля, с учетом дохода по вкладам и сумм, вырученных с продажи квартиры и машины. В его собственности находятся 2 земельных участка, 2 жилых дома, гараж, машино-место и автоприцеп.

В сентябре мэр Ижевска уволил главу Устиновского района.