В Удмуртии спасатели вывели из леса семерых заплутавших

Две семьи заблудились в Шарканском районе.

Шаркан. Удмуртия. Спасатели помогли выбраться из леса двум семьям в Шарканском районе. Поиски заблудившихся продолжались несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Удмуртии.

Четверо взрослых с тремя детьми 3-х, 4-х и 10 лет решили прогуляться вечером на природе. Погрузившись всемером в одну машину, они отправились кататься по лесным дорогам.

В какой-то момент на пути они увидели лося. Сохатый повел себя мирно и спокойно пошел по своим делам. Детям стало интересно понаблюдать за лесным великаном. Машина на малом ходу стала преследовать животное, пока не застряла в луже.

Вытащить автомобиль из грязи путешественникам не удалось. Тогда мужская часть экспедиции приняла решение идти за подмогой в ближайшую деревню. Женщин и детей оставили ждать в машине.

«Сообщение с просьбой о помощи пришло в 18:17 через систему «112». Женщина сообщила, что они застряли в грязи в лесу, – рассказал начальник воткинской пожарно-спасательной части № 14 по охране Гаяз Фатхуллин, – Мы незамедлительно отправились на поиски, в том числе из Ижевска выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части».

Также на помощь спасателям пришли сотрудники МВД, местной администрации и нефтяники, которые находились неподалеку от места, откуда поступил вызов. Всего в операции участвовали 16 человек, было привлечено 10 единиц техники. К счастью, заблудившиеся постоянно оставались на связи с поисковой группой.

«Пока мы стояли около машины, видели лосей, зайчиков, проходящего мимо медведя, – рассказал Марина, одна из путешественников. – В принципе, все было хорошо, так как солярка была, зарядные устройства тоже. Периодически подавали звуковой сигнал с автомобиля, чтобы распугивать диких животных».

По словам женщины, отцы семейств решили поискать дорогу, ведущую к жилью, и сами заблудились в темноте. Им удалось набрести на заброшенный строительный вагончик, к счастью, там оказалась печка.

Растопив буржуйку, мужчины остались ждать помощи в укрытии. Разделившиеся члены команды постоянно подбадривали друг друга по телефону.

Примерно в 23:00 сотрудники МЧС и полиции нашли женщин и детей. Одновременно с этим спасатели на квадроцикле отправились искать мужчин. Примерно через час обе семьи были в сборе.

Уставшие путешественники вернулись домой в третьем часу ночи. О своих приключениях они рассказывают с улыбкой и благодарностью к своим спасителям: «Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в наших поисках. Огромное вам спасибо. Мы знали, что нас ищут МЧС, полиция, поэтому не сомневались, что все будет хорошо, - вспоминает о волнительном вечере Марина.