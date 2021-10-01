Удмуртия заняла 3 место в Приволжье по среднему размеру пенсий

В республике снижается число работающих пенсионеров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии средний размер пенсий по итогам первых 6 месяцев 2021 года составил 15 618 руб. За год сумма выросла на 6%. Как сообщает Удмуртстат, среди регионов ПФО республика по этому показателю занимает 3 место после Пермского края и Нижегородской области.

Численность пенсионеров в Удмуртии по данным на 1 июля 2021 года составила 448,5 тыс. человек, это треть жителей региона. При этом снижается количество граждан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию. В первом полугодии 2021 года в республике насчитывалось 84 тыс. работающих пенсионеров, 5 лет назад таковых было более 101 тыс.

Население Удмуртии неуклонно стареет. Если 30 лет назад средний возраст жителей республики составлял 33,15 года, то на начало 2021 года – 39,62 года.

Средний возраст мужчин увеличился с 30,24 до 36,72 года, женщин – с 35,68 до 42,10 года. 15% жителей перешагнули 65-летний рубеж

При этом Удмуртия – не самый «старый» регион Приволжья. По среднему возрасту населения республика находится на 3 месте в ПФО после Башкортостана (39,4) и Пермского края (39,6). На последней строчке по этому показателю – Пензенская область (43,1).