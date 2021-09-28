RT рассказал подробности дела ижевского организатора заказных убийств через даркнет

Его услуги стоили от 150 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. RT выпустили материал о подробностях уголовного дела в отношении жителя Ижевска, обвиняемого в организации заказных убийств и нападений через теневую часть интернета.

Напомним, что 38-летнего жителя Ижевска Сергея Магданова задержали в начале сентября. Его криминальный бизнес работал не менее пяти лет, а заказы были поставлены на поток.

Мужчина скрывался под ником «Корыто». Он размещал на форумах даркнета объявления о поисках «мордоворотов».

«В мой дружный коллектив требуется указатель для заблудших душ (мордоворот)... Крепкое телосложение, владение боевыми искусствами будет являться преимуществом для трудоустройства», — говорилось в объявлениях.

Там же им размещались расценки. Например, чтобы сломать конечности или сильно избить человека, надо было заплатить 2-3 тыс. долларов США. Во столько же обошёлся бы поджог автомобиля возле дома без охраны. Если надо взыскать долг, то ему отходило 15% от суммы.

Задержали «предпринимателя» 9 сентября по подозрению в организации убийства жителя Орехово-Зуева Кузьмы Казазаева 1993 года рождения и его жены Екатерины.

Последняя убитая пара была найдена в одном из лесов Владимирской области. Кузьма Казаев по одной из версий был «заказан» коллегами по опасному бизнесу, которых выдал на суде. Ранее он вышел из колонии по УДО, где отбывал наказание за торговлю наркотиками.

Весной 2021 году убийцы супружеской пары были задержаны. На допросах они рассказали, что получили заказ от одной конторы в даркнете. Речь шла о сервисе «Корыто». Его услугами пользовались в основном владельцы наркомагазинов для устрашения и наказания провинившихся сотрудников.

В мае текущего года Магданов приостановил приём заказов и набор сотрудников. Возможно, злоумышленник решил залечь на дно, однако его успели вычислить и задержать.

Было установлено, что «Корыто» тщательно конспирировался. Выходил в сеть из специально арендованной квартиры, где имелось все необходимое оборудование. Кандидаты на должность титушки подвергались испытаниям, например — спалить машину и сделать фото. В дальнейшем Магданов проверял выполнение задания по сводкам МВД.

Помощь в розыске преступника оказала компания «Интернет-розыск».

«Есть ряд стандартных путей для их идентификации. Один из них — поиск по архиву теневого интернета. Мы <...> осуществляем копировку большого числа чатов и форумов в закрытом сегменте интернета, и это позволяет нам производить анализ, сопоставление и поиск информации по совпадающим текстам сообщений, криптокошелькам, никнеймам и иной информации. На основе этих данных создаётся портрет пользователя», — рассказал директор «Поиска» Игорь Бедеров.

Несмотря на конспирацию, правоохранителям удалось выяснить IP-адрес «Корыто». Также были раскрыты детали его биографии. Исзвестно, что родился он в 1983 году. По данным RT Магданов, окончил ИжГТУ, после чего был мелким предпринимателем и в поле зрение полиции не попадал.

В настоящий момент следователи выясняют причастность Магданова к ещё нескольким тяжким преступлениям, оргинизованным в даркнете.