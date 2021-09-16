В Ижевске начал работу республиканский центр общественного наблюдения за выборами в Госдуму

За ходом голосования в Удмуртии будут следить более 3 тыс. наблюдателей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на избирательных участках будут работать более 3 тыс. наблюдателей. 16 сентября в Ижевске начал функционировать республиканский центр общественного наблюдения за выборами в Государственную думу России. Открытие центра состоялось на базе штаба городских проектов «ЛИФТ».

Как рассказал председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, региональный штаб наблюдателей был сформирован в декабре 2020 года. За это время подготовку к работе на выборах прошли более 2,3 тыс. человек.

Всего с 17 по 19 сентября на избирательных участках республики будет находиться свыше 3 тыс. наблюдателей. Это представители кандидатов в депутаты, политических партий и Общественной палаты Удмуртии. Их основная задача – контроль за ходом избирательного процесса и предотвращение нарушений.

Сотрудники центра проследят за ходом голосования с начала работы участков и до окончания подсчета голосов. Напомним, помещения для голосования будут открыты 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.

В мониторинговый центр будет стекаться информация с видеокамер, установленных на избирательных участках и в территориальных комиссиях. Также штабом сформированы мобильные группы, которые будут выезжать в города и районы республики и координировать работу наблюдателей на месте.

Кроме того, жители Удмуртии могут сообщить о возможных нарушениях избирательного процесса на круглосуточную горячую линию по телефону 8-800-200-53-19. Звонки принимаются до завершения подсчета бюллетеней.