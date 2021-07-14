Итоги дня: вакцина для сильных и массовая гибель пчел в Сарапульском районе Удмуртии

О самых главных новостях среды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число тех, кто подхватил коронавирус, выросло на 140. В то же время врачи выписали 40 человек. 4 пациента скончались.

Сокровище России:

Центральная площадь Ижевска участвует в голосовании журнала National Geographic Traveler. Жители могут поддержать общественное пространство столицы Удмуртии.

Лучшие:

Вузы Удмуртии вновь попали в Национальный рейтинг университетов. Правда, все они потеряли позиции. Лучший результат показал УдГУ.

Не для всех:

В Минздраве Удмуртии посоветовали не ставить вакцину «КовиВак» жителям с ослабленным иммунитетом. Людям со слабым здоровьем стоит выбирать между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

В чем причина:

14 июля ижевчане жаловались на запах гари в разных районах города. В МЧС, Гидрометцентре и Роспотребнадзоре по Удмуртии сообщили, что никаких сигналов не поступало. Пожаров на територии нет.

Погибли:

Массовый мор пчел произошел в Сарапульском районе. Погибли 300 пчелосемей. Причины ЧП выясняются.

Свой маршрут:

В Ижевске определят коридоры для проезда тяжелой техники к стройплощадкам рядом с лесом на улице 40 лет Победы. Жители Восточного поселка пожаловались, что машины едут по улицам Михайлова и Смирнова.