В Минздраве Удмуртии не рекомендовали ставить «КовиВак» жителям с ослабленным иммунитетом

Главный внештатный специалист Минздрава по вакцинопрофилактике посоветовала выбрать другой препарат для вакцинации от коронавируса.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии с ослабленным иммунитетом и обостренными хроническими заболеваниями не стоит ставить вакцину «КовиВак». Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртской Республики по вакцинопрофилактике Елена Корякина, этот препарат предназначен для иммунизации более здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, люди с хроническими заболеваниями в стадии компенсации после консультации с терапевтом могут поставить «КовиВак».

С учетом того, что вакцина цельновирионная, то есть содержит цельный вирус, лишенный патогенных свойств, Корякина рекомендовала жителям с ослабленным здоровьем выбрать между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

«Скорее всего, сама как врач, я бы не рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом, а также с наличием какой-то хронических заболеваний в стадии декомпенсации или субкомпенсации, <…> этот препарат им не показан. Надо будет с врачом сделать выбор из двух других, это будет более правильный подход к вакцинации», - рассказала специалист.

Напомним, что на этой неделе в Удмуртию поступила небольшая партия «КовиВака», которую равномерно распределят по медучреждениям республики. Ставится препарат двукратно с интервалом в 2 недели.