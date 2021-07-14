140 новых заражений коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

4 пациента скончались.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончались еще 4 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Женщинам было 55, 62 года, мужчинам 61 и 70 лет.

Диагноз подтвердился еще у 140 человек. В числе заболевших 60 жителей Ижевска, 14 жителей Кезского района, 11 жителей Увинского района. В Сарапуле, Воткинске и Сюмсинском районе зарегистрировали по 10 случаев заражения, в Можге – 9, в Воткинском районе положительные тесты получили 7 человек, в Можгинском – 6, еще по одному – в Глазове, Алнашском и Шарканском районах.

Врачи выписали 40 человек. В настоящее время 3 316 пациентов, которые проходят лечение, чувствуют себя удовлетворительно, 770 находятся в состоянии средней степени тяжести, 144 – в тяжелом.

Прививки поставили 250 272 человека.