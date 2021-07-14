Вузы Удмуртии потеряли позиции в Национальном рейтинге университетов

Лучший результат среди высших учебных заведений республики показал УдГУ.

Ижевск. Удмуртия. Университеты Удмуртии вновь попали в Национальный рейтинг университетов. Список лучших учебных заведений за 2021 год представил «Интерфакс».

Удмуртский госуниверситет занял в рейтинге 134-136 место с 354 баллами, тогда как в прошлом году он находился на 127-130 месте с 372 баллами. В 2019 году — 139-140 место и 383 балла. УдГУ с 2018 года показывает лучший результат по всей Удмуртской Республике.

Ижевский государственный технический университет имени Калашникова разместился на 174-178 месте, набрав 335 баллов. В 2020 году технический вуз Удмуртии занимал 157 место с 358 баллами. В 2019 году — 155-160 место и 371 балл.

Ижевская государственная медакадемия тоже потеряла позиции и заняла 264-270 место с 305 баллами, тогда как годом ранее имела 258-260 место и 314 баллов. В 2019 году — 267-271 место и 328 баллов.

Глазовский пединститут имени Короленко оказался на 288-289 месте с 293 баллами. В 2020 году его результат составлял 282 место и 303 балла, в 2019 году — 262-266 место и 329 баллов.

Тройка лидеров в целом по стране не меняется с 2018 года: первое место за Московским госуниверситетом имени Ломоносова, второе занимает Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», третье — Московский физико-технический институт (МФТИ).

Всего в списке представлено 341 высшее учебное заведение России. Их деятельность оценивали по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); бренд; инновации и технологическое предпринимательство.