Темп жилищного строительства в Удмуртии в 2021 году вырос на четверть

Этого удалось достичь несмотря на повышение стоимости стройматериалов.

Ижевск. Удмуртия. За половину 2021 года в Удмуртии построили и ввели в эксплуатацию 420 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики.

Отмечается, что 420 тыс. кв. м сданного жилья — это половина плана, который поставил перед Удмуртией федеральный Минстрой. Всего в 2021 году в республике должны сдать 839 кв. м жилых площадей.

Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин заявил, что основной этап ввода объектов в эксплуатацию приходится на осень и зиму. Темпы строительства, по его словам, опережают предыдущий год на 26%, несмотря на повышение стоимости стройматериалов.

Сейчас в Удмуртии строятся 125 многоквартирных домов. Площадь строительства составляет 1 800 тыс. кв. м.

«Такого количества домов одномоментно в Удмуртии ещё не строилось», — заключил Дмитрий Сурнин.