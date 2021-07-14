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Темп жилищного строительства в Удмуртии в 2021 году вырос на четверть

09:40, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
Темп жилищного строительства в Удмуртии в 2021 году вырос на четверть
09:40, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
1930
0
#Удмуртия\n#строительство\n#жилье
Фото: Иван Козлов / Минстрой Удмуртии
1930
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Этого удалось достичь несмотря на повышение стоимости стройматериалов.

Ижевск. Удмуртия. За половину 2021 года в Удмуртии построили и ввели в эксплуатацию 420 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртской Республики. 

Отмечается, что 420 тыс. кв. м сданного жилья — это половина плана, который поставил перед Удмуртией федеральный Минстрой. Всего в 2021 году в республике должны сдать 839 кв. м жилых площадей. 

Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин заявил, что основной этап ввода объектов в эксплуатацию приходится на осень и зиму. Темпы строительства, по его словам, опережают предыдущий год на 26%, несмотря на повышение стоимости стройматериалов. 

Сейчас в Удмуртии строятся 125 многоквартирных домов. Площадь строительства составляет 1 800 тыс. кв. м. 

«Такого количества домов одномоментно в Удмуртии ещё не строилось», — заключил Дмитрий Сурнин. 

09:40, 14 июля, 2021
Андрей Бирюков
1930
0
#Удмуртия\n#строительство\n#жилье