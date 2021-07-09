Представители Удмуртии стали третьими на конкурсе «Успешная семья Приволжья 2021»

Жюри высоко оценили их рассказ о родном регионе.

Ижевск. Удмуртия. Семья из Удмуртии заняла 3 место в конкурсе «Успешная семья Приволжья 2021». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Конкурс проходит ежегодно с 2013 года. В окружном этапе участвуют 14 семей из всех регионов округа, воспитывающие 2 и более несовершеннолетних детей.

Мероприятие проходило 7 и 8 июля в Чебоксарах. Участники представляли родные регионы, демонстрировали свои таланты и способности, показывали презентации о себе, состязались в культурно-познавательном конкурсе.

Удмуртию представляли Алексей и Наталия Корякины из Селтинского района. Зрители конкурса и жюри высоко оценили их рассказ о своём регионе.

Супруги вместе работают в районном Доме культуры: Алексей – звукорежиссер, а Наталия – директор учреждения. У них 6 детей: старшая дочь Ксения живет в Санкт-Петербурге, Дарья учится в институте физкультуры в Чайковском, а Светлана, Марьяна, Никита и Павел еще ходят в школу.

Напомним, что за право представлять Удмуртию на конкурсе Корякины боролись с 7 семьями региона.