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Многодетная семья из Селтинского района Удмуртии поборется за звание «Успешной семьи Приволжья»

15:55, 28 мая, 2021
Анна Торхова
Многодетная семья из Селтинского района Удмуртии поборется за звание «Успешной семьи Приволжья»
15:55, 28 мая, 2021
Анна Торхова
438
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#ПФО
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
438
0

В финале встретятся 14 семей – от каждого субъекта ПФО.  

Селты. Удмуртия. Семья Корякиных из Селтинского района представит Удмуртию на конкурсе «Успешная семья Приволжья». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Традиционно в конкурсе участвуют семьи, в которых родители воспитывают двух и более детей, среди которых есть усыновленные или находящиеся под опекой. В 2021 году на конкурс поедут Алексей и Наталия Корякины, у которых 6 детей. За право представлять Удмуртию на окружном этапе боролись 7 семей из Ижевска, Балезинского, Вавожского, Завьяловского, Малопургинского, Селтинского, Якшур-Бодьинского районов.

Победителя определяли по нескольким критериям: социальная активность семьи, приверженность семейным ценностям и сохранение традиций, создание условий для самореализации, забота о здоровье, нравственном развитии детей.

Отметим, что в 2019 году семья Русских Сергея и Гульнары из Ижевска воспитывающая 10 детей, в том числе 8 приемных, была признана «Успешной семьей Приволжья».

В этом году финал пройдет 7 и 8 июля в Чебоксарах. В конкурсе примут участие 14 семей – от каждого субъекта ПФО.

15:55, 28 мая, 2021
Анна Торхова
438
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#семья\n#ПФО