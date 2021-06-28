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Более 2 кг пластиковых карт жителей Ижевска превратят во фликеры для детей

08:30, 28 июня, 2021
Анна Торхова
Более 2 кг пластиковых карт жителей Ижевска превратят во фликеры для детей
08:30, 28 июня, 2021
Анна Торхова
65
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#отходы\n#мусор\n#дети\n#экология\n#регоператор\n#безопасность
Фото: Фейсбук: Ольга Чураева
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Столько карточек принесли горожане в Экодом.

Ижевск. Удмуртия. Десятки ненужных пластиковых карт, которые жители Ижевска несут в Экодом, превратят во фликеры. О проекте в своих соцсетях рассказала пресс-секретарь регионального оператора "Спецавтохозяйство" Ольга Чураева.
Работникам Экодома удалось собрать уже более 2 кг карточек. По словам Ольги Чураевой, в России их почти не перерабатывают. Пустить выброшенные карты в дело решила Анастасия Ячменькова - директор фонда ИГГС. С 2018 года она делает из них световозвращатели для детей. Ранее девушка выиграла грант Федерального агентства по делам молодёжи, закупила наклейки, печь, и те самые карты. За 3 года на уроках по безопасности дорожного движения детям вручили 10 тыс. таких фликеров. 
"Световозращатели Фонд ИГГС привезёт обратно в Экодом – будем раздавать их на экскурсиях детям. По функционалу они даже лучше покупных – за счёт большей площади их лучше видно, они не ломаются, как браслетные, а ещё водителям они сигналят о пешеходе в темноте за 250 метров", - добавила Чураева.
Желающие могут приносить ненужные карты и тем самым безвозмездно помочь в деле обеспечения безопасности. 
Свою лепту вносит и Миндортранс региона - в Экодом попадает световозвращающая пленка, которая остается после оклейки дорожных знаков. 
08:30, 28 июня, 2021
Анна Торхова
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отходы\n#мусор\n#дети\n#экология\n#регоператор\n#безопасность