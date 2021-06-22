В Ижевске увековечили имя героя, погибшего под Ржевом

Более 80 лет красноармеец Аркадий Ладыгин числился пропавшим без вести.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увековечили память павшего героя Великой Отечественной. Мемориальная доска в честь красноармейца Аркадия Ладыгина установлена в поселке Смирново. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Аркадий Иванович Ладыгин родился в 1914 году в деревне Орловск под Ижевском, сейчас это поселок Смирново Устиновского района столицы. На войну ушел от порога родного дома – 357 стрелковую дивизию, в которой воевал Ладыгин, формировали на станции Шолья в Камбарском районе. В феврале 1942 года он пропал без вести во время боев за освобождение Ржевского района Калининской, ныне Тверской области.

Солдатский медальон Аркадия Ладыгина обнаружили летом 2014 года среди останков бойцов в братской могиле. Поисковики нашли захоронение в бывшем противотанковом рву. Спустя почти год останки перенесли на мемориальное кладбище советских воинов во Ржеве.

Участники поискового отряда смогли найти родственников солдата – в Ижевске живет его племянница Нина Армашина. Она и обратилась в администрацию города с просьбой помочь увековечить память о герое на его родине.

Торжественное открытие мемориальной таблички на обелиске погибшим воинам состоялось накануне Дня памяти и скорби. На мероприятии присутствовали родственники бойца, кадеты, участники поисковых отрядов, руководители администрации Ижевска.

«Мы благодарны поисковикам, которые нашли нас, когда были обнаружены останки нашего родственника, - сказал во время церемонии муж племянницы героя Салават Арманшин. - Мы благодарны руководству города и района за то, что они помогли нам открыть мемориальную доску в честь Аркадия Ивановича Ладыгина».

Память погибшего красноармейца почтили минутой молчания.