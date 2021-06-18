Многострадальный тротуар в Ижевске, сравнение лимузинов президентов и рыба в обмен на прививку: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день недели начинаем вновь с утреннего обзора.

Многострадальная дорожка:

Застройщик переложил асфальт на тротуаре на улице 10 лет октября в Ижевске, на состояние которого жаловались местные жители. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев

Горожане были недовольный восстановленным тротуаром на участке от АЗС "Башнефть" до улицы 40 лет Победы, поскольку подрядчик нарушил технологию.

17 июня он переделал 260-метровое полотно. До конца недели там благоустроят газоны.

Второй участок - между АЗС и автосалоном "КИТ" - сдадут до середины июля. Сейчас людям приходится ходить по деревянным настилам. Застройщик также пообещал заменить сломанные доски.

Напомним, что причиной для раскопок стала замена труб ливневой канализации.

Ищем дом:

Наша еще одна героиня рубрики - кошка Дуся. Девочка очень ласковая, нежная и умная. Приучена к лотку, стерилизована и привита.

Развитие:

Главы северных районов Удмуртии обсудили развитие "Северного кластера". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Глазова Сергей Коновалов

Одной из тем стала занятость. В 2020 году по всему кластеру на 3,5% сократилось число тех, кто работает на крупных и средних предприятиях. На это повлияла как экономическая ситуация, так и автоматизация производства и поиск рабочими лучших условий труда.

"Это важнейший индикатор, который мы с коллегами будем анализировать подробно. Работа на крупных и средних предприятиях – якорь для жителей многих населенных пунктов, на них трудятся 37,6 тысячи жителей севера республики", - отметил глава.

Лимузины:

Иностранные СМИ сравнили автомобили президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом пишет Российская Газета со ссылкой на Daily Mail.

Так, "Кадиллак" Байдена, стоимостью 1,5 млн долларов, неформально называют "Зверем". Он оснащен камерами ночного наблюдения, пушками со слезоточивым газом, броней в 20 см. Двери "Кадиллака" весят столько же, сколько и у самолета "Боинг 757". Система связи достигает 9 тонн. В случае происшествия, в машине есть кислородная система и даже запас крови президента. Помимо стрельбы он может выдержать биологическую и химическую атаки.

Что касается Aurus Владимира Путина, в стандартном варианте он обойдется в 245 тыс. долларов. Под капотом бронированного седана двигатель V8 объемом 4,4 литра, мощность авто 598 л. с., полный привод и 9-ступенчатая коробка передач. Особенность президентского авто - в нем можно находиться в безопасности даже под водой.

Aurus выпускают в Елабуге.

На руку:

Эксперты выделили ряд отраслей, которые успели обогатиться в период пандемии. Об этом пишут "Известия"

Так, свои финансовые показатели в коронавирус улучшили производители лекарств и медтехники, сфера лесоводства, производство изделий из пластмассы и резины, металлургия, растениеводство, животноводство. Также в список тех, на ком пандемия сказалась положительно, оказалась сфера текстиля и одежды, добычи руды и обработки древесины.

В обмен на рыбу:

По центрам вакцинации в Нидерландах начали развозить сельдь. Об этом пишет Российская Газета

Этот деликатес власти выбрали в качестве поощрения людей за прививку от ковида. В Голландии селедку употребляют в сыром виде или кладут на хлеб с измельченным луком. В магазинах ее скупают моментально и даже продают с аукциона. В пандемию, когда аукционы не проводились, бочки отправили в центры вакцинации по всей стране. Ее предлагают всем медикам и тем, кто пришел сделать прививку.

Напомним, в Москве за вакцинацию разыгрывают автомобили. В Калифорнии - 10 призов по 1,5 млн долларов.