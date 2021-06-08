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В Удмуртии осудили полицейского, принуждавшего подчинённых строить ему дачу

10:40, 08 июня, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии осудили полицейского, принуждавшего подчинённых строить ему дачу
10:40, 08 июня, 2021
Юрий Абашев
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#Дача\n#полиция\n#суд
Фото: pixabay.com
339
0

Мужчина отделался штрафом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили начальника одного из подразделений МВД за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Установлено, что полицейский чин принуждал своих подчинённых в служебное время работать строителями на своём загородном участке.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и назначил ему штраф. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике: по результатам служебной проверки, назначенной Министром внутренних дел по Удмуртской Республике, в июне 2020 года данный сотрудник был отстранен от занимаемой должности.

10:40, 08 июня, 2021
Юрий Абашев
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#Дача\n#полиция\n#суд