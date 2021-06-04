Набраться опыта при городской думе мечтают 44 молодых ижевчанина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выберут новый состав молодежного парламента. Конкурсный отбор среди кандидатов проходит в городской думе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, молодежный парламент – постоянно действующий консультационный совет при городской думе, в нем могут заседать жители Ижевска в возрасте от 18 до 30 лет.

На конкурс было подано 46 заявок. 32 кандидата представляют трудовые коллективы и общественные организации, еще 14 решили выдвинуться по собственной инициативе. Всем им необходимо было представить пакет документов, подтверждающих степень общественной поддержки и уровень подготовки, а также составить социально значимый проект.

К конкурсным испытаниям допущено 44 молодых человека. В числе соискателей на кресло в молодежном парламенте третьего созыва – учащиеся школ, студенты, начинающие специалисты.

Уже на следующей неделе конкурсантам предстоит открытая защита своих проектов. Будущие парламентарии выступят на такие темы, как пропаганда физкультуры и спорта, инновации в образовании, профессиональная ориентация, благоустройство и экология, развитие молодежного туризма и повышение финансовой грамотности школьников и студентов.

Выбирать лучших будут депутаты Госсовета Удмуртии и городской думы, представители Общественной палаты Ижевска и администрации города. В парламент войдут 35 человек - по числе депутатов в гордуме Ижевска.

Состав участников парламента утвердят на ближайшем заседании городской думы, срок их полномочий составит 2 года. Члены парламента смогут выходить с инициативами в области молодежной политики, присутствовать на сессиях и депутатских совещаниях.