Новая мечеть в Воткинске, лесные рейды по Удмуртии и покупка Metro Goldwyn Mayer: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Новая подборка новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом, уже готова для вашего прочтения.

Новая мечеть

В Воткинске 26 мая открыли новую мечеть. Об этом сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

На торжественном открытии нового культового сооружения присутствовал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Отмечается, что он уже бывал в Воткинской мечети в 1978 году, когда проходил практику. Муфтий передал местному имаму флаг Центрального духовного управления мусульман России.

Глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заметил, что открытие нового молитвенного учреждения состоялось ровно через 120 лет после строительства первой мечети в Воткинске. Также, по словам Заметаева, в городе проживает более 3 тыс. мусульман.

Лесные рейды

По всей Удмуртии проводятся лесные рейды — сотрудники республиканского Минприроды при поддержке Росгвардии проверяют соблюдение запрета на посещение лесов. Об этом сообщила пресс-служба природного ведомства.

Таким образом, проведено более 200 рейдов, выявлено 31 нарушение. По всем случаям составлены протоколы об административном правонарушении. С начала пожароопасного сезона в Удмуртии выявили 47 лесных пожаров. Их площадь составила 45,6 га. Возгорания на прилегающих к лесам землях произошли на площади 150,6 га.

Напомним, в Удмуртии действует противопожарный режим и частичный запрет на посещение лесов. При обнаружении природных возгораний необходимо сообщить о них по телефону 01, 101 или 112.

Невозможно не влюбиться

Кот по имени Блэк ждёт своего часа, чтобы попасть в хорошие руки. Трёхлетний котик уже приучен к лотку, добр, умён и ласков. Может найти язык со стерилизованной кошкой.

На что жалуемся?

Глава Общественной палаты России Лидия Михеева в интервью «Известиям» рассказала, на что чаще всего жалуются граждане страны.

Так, по словам общественника, россиян волнуют близкие к ним проблемы вроде жилья, медицины, социальной помощи и транспорта. Михеева также отметила, что ежегодно правозащитный орган получает порядка 15 тыс. обращений.

Развить и переосмыслить

Корпорация Amazon подписала соглашение со студией Metro Goldwyn Mayer о слиянии. Об этом сообщила пресс-служба IT-гиганта.

Стоимость сделки — 8,45 млрд долларов. Объединением Amazon хочет не только сохранить имеющийся каталог фильмов, но и расширить к нему доступ. Фильмотеку планируют переосмыслить и развивать дальше.

«Amazon позволит MGM продолжать делать то, что у них получается лучше всего: отличное повествование», — отметили в IT-компании.

В Amazon также заявили, что MGM в своё время выпустила такие известные фильмы, как «12 разгневанных мужчин», «Молчание ягнят», «Рокки», «Джеймс Бонд» и многие другие. Всего библиотека кинокомпании насчитывает 4 тыс. различных картин. Их каталог также включает в себя известные сериалы вроде «Фарго» и «Викинги».

Успех сделки зависит от решения антимонопольных регуляторов.