Удмуртия на платье Манижи, ущерб от разлива нефти в Коми и лучший бомбардир в итальянском футболе: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем последнюю неделю мая с подборки новостей, произошедших в Удмуртии, России и за рубежом.

Кусочек Удмуртии

На платье российской певицы Манижи, выступавшей на «Евровидении» в этом году, обнаружили удмуртские узоры. Первой на это внимание обратила куратор ижевской Арт-резиденции Дарали Лели. По её словам, «удмуртских кусочков» на платье певицы два: ещё одним является сине-красная пестрядь.

Ветеринарный конкурс

В Удмуртии впервые прошёл конкурс профмастерства среди ветеринаров. В соревновании участвовали 13 человек, 8 из них были специалистами из государственной ветеринарной службы республики, а 5 других представляли сельхозпредприятия. Конкурс состоял из теории и практики. Лучшим специалистом признали Алёну Логачёву — ведущего ветврача «Сарапульской станции по борьбе с болезнями животных».

Снова разлив

В Республике Коми 11 мая произошёл разлив нефти. После этого в ряде районов региона ввели чрезвычайное положение. Компания «Лукойл», которая работает в Коми с нефтью, приступила к очистке загрязнённых территорий. Ущерб от такой аварии может составлять от 650 млн до 1 млрд рублей, пишут «Известия». Однако точная сумма может быть больше, так как пострадать могли ещё и природные заповедники.

Лучший бомбардир

Футболист футбольного клуба «Ювентус» Криштиано Роналду победил в бомбардирской гонке чемпионата Италии — он забил 29 мячей в 38 матчах. «Известия» отмечают, что португалец стал единственным спортсменом, который выиграл бомбардирские гонки в трёх из пяти топовых европейских чемпионатов: Англии, Испании и Италии.