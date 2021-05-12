Предприятия Удмуртии смогут возместить часть расходов на научную и конструкторскую деятельность

Возвращать будут до 40% затраченных средств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали проект, по которому предприятия смогут вернуть до 40% расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 2021 году планируется реализовать 30 новых НИОКРов, что позволит привлечь в экономику региона 1,3 млрд рублей. Дополнительные налоговые поступления превысят 60 млн рублей.

По словам зампреда правительства Удмуртии Константина Сунцова, субсидирование возможно только в производстве гражданской продукции. Это простимулирует предприятия оборонки использовать свой потенциал в переходе на эту нишу.

Власти региона ожидают, что стимулирование спроса предприятий к использованию НИОКР, приведёт к оживлению рынка научных и конструкторских проектов. Задача вузов и исследовательских центров — проявить активность и удержать этот рынок за счёт своих разработок.

В пресс-службе отметили, что разработанный проект примут уже в этом году.