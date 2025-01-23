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Предприятиям Удмуртии возместят до 80% затрат на подключение к коммунальным сетям

16:20, 23 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Предприятиям Удмуртии возместят до 80% затрат на подключение к коммунальным сетям
16:20, 23 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субсидии\n#бизнес
Источник фото: ИА «Сусанин»
72
0

На эти цели предусмотрено в общей сложности 5,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предприятиям могут возместить расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре, выполненное в период с 1 января 2024 по 21 января 2025 годов. Об этом сообщили министр промышленности и торговли Удмуртской Республики.

На эти цели выделено 5,8 млн рублей. Распределение субсидий произойдёт по результатам конкурса (18+). Победителям возместят до 80% затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре. 

Заявки принимаются с 28 января по 24 февраля 2025 года по ссылке


 

16:20, 23 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субсидии\n#бизнес