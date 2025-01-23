Предприятиям Удмуртии возместят до 80% затрат на подключение к коммунальным сетям

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предприятиям могут возместить расходы на подключение к коммунальной инфраструктуре, выполненное в период с 1 января 2024 по 21 января 2025 годов. Об этом сообщили министр промышленности и торговли Удмуртской Республики.

На эти цели выделено 5,8 млн рублей. Распределение субсидий произойдёт по результатам конкурса (18+). Победителям возместят до 80% затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре.

Заявки принимаются с 28 января по 24 февраля 2025 года по ссылке.



