Координатора штаба Навального в Ижевске арестовали на 25 суток

Накануне он проигнорировал требования полиции прекратить несанкционированный митинг.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске координатора штаба Навального Ивана Елисеева арестовали на 25 суток. По информации пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, такое решение в четверг, 22 апреля, вынес Октябрьский районный суд Ижевска.

21 апреля во время несанкционированного митинга мужчина проигнорировал требования полиции прекратить акцию и продолжил поддерживать мероприятие. При этом уведомление о проведении митинга подано не было.

Суд установил, что в течение года Елисеева уже привлекали к административной ответственности за организацию или проведение публичных мероприятий без подачи уведомления в установленном порядке. За повторное нарушение его арестовали на 25 суток. Отметим, что КоАП позволяет применять меру в виде административного ареста на срок до 30 суток.

Напомним, что накануне участие в митинге приняли более 200 человек. Сначала акция проходила на Центральной площади Ижевска, позже переместилась к монументу «Навеки с Россией». Количество задержанных официально не называлось.