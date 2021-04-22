Задержания на митинге в Ижевске, возможное продление майских праздников в России и впервые добытый кислород на Марсе: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Завариваем кофе и начинаем новый день с утреннего обзора новостей.

Митинг

В несанкционированной акции в Ижевске, которая состоялась вечером 21 апреля, приняли участие более 200 человек. Нескольких человек задержали. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики.

Протестующие изначально собрались на Центральной площади в районе кафе KFC. После выкриков со стороны собравшихся полиция начала задержания. Затем участники акции переместились к монументу «Навеки с Россией». Задержания продолжились и там. Митинг продолжался примерно до 21:00.

Официальных комментариев по количеству задержанных пока нет.

Коты ждут

В Ижевске 25 апреля состоится пушистый фестиваль «Хочу домой», где каждый сможет найти себе друга-кота или подругу-кошку.

Сегодня мы познакомимся с активной и любознательной милашкой Пушинкой, кошкой с твёрдым характером.

Продолжение праздников

В России могут увеличить продолжительность майских праздников. Об этом сообщает «Газета.ru».

Глава Минтруда России заявил, что министерство занимается изучением соответствующих предложений. Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что рабочие дни между Первомаем и Днём Победы в 2021 году могут объявить выходными.

Кислород на Марсе

В NASA заявили о первом в истории выделении кислорода из атмосферы Марса. Сделать это удалось с помощью устройства на ровере Perseverance. Об этом пишут «Известия».

Основным компонентом атмосферы Марса является углекислый газ. Кислород был выделен накануне с помощью опытной установки MOXIE. По мнению специалистов NASA, данный метод может позволить получать и хранить кислород на красной планете.

Всего было получено около 5 граммов кислорода. Этого бы хватило одному астронавту для дыхания в течение примерно 10 минут.

Новый хищник

Японские ученые обнаружили новый вид хищных многоножек в районе архипелага Рюку. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

Сколопендра огромна, она достигает в длину 20 сантиметров, а в толщину – 2 сантиметров. Это самый крупный представитель своего рода в Японии и третий, который может плавать. Насекомое довольно агрессивно. Обитает вдоль ручьёв в джунглях архипелага. Питается в основном пресноводными креветками.