Итоги дня: первые пожары в Удмуртии и минус еще один ковид-центр

О самых главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 18 апреля стало известно еще о 64 новых случаях коронавируса. Одна пациентка скончалась.

Горит:

В Удмуртии произошло уже более 60 природных пожаров. Самый крупный раскинулся на площади свыше 200 га.

Космические материалы:

Ученые из Удмуртии разрабатывают технологию для устранения трещин на МКС. Над новыми материалами для космической отрасли работают физики УдГУ.

В штатном:

Ковид-центр в глазовской межрайонной больнице тоже вернулся в штатный режим работы. Таким образом сейчас в регионе осталось 4 центра для госпитализации больных с коронавирусом.

О нас говорят:

На РЕН ТВ вышла программа про Удмуртию. В первом выпуске зрители увидят Лудорвай, экскурсию по Ижевску, музей «Ижмаша», музей Калашникова.