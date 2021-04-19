Итоги дня: первые пожары в Удмуртии и минус еще один ковид-центр

О самых главных новостях понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 18 апреля стало известно еще о 64 новых случаях коронавируса. Одна пациентка скончалась.
Горит:
В Удмуртии произошло уже более 60 природных пожаров. Самый крупный раскинулся на площади свыше 200 га.
Космические материалы:
Ученые из Удмуртии разрабатывают технологию для устранения трещин на МКС. Над новыми материалами для космической отрасли работают физики УдГУ.
В штатном:
Ковид-центр в глазовской межрайонной больнице тоже вернулся в штатный режим работы. Таким образом сейчас в регионе осталось 4 центра для госпитализации больных с коронавирусом.
О нас говорят:
На РЕН ТВ вышла программа про Удмуртию. В первом выпуске зрители увидят Лудорвай, экскурсию по Ижевску, музей «Ижмаша», музей Калашникова.