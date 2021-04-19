Коронавирус в Удмуртии: за сутки выписали еще 76 человек, одна пациентка скончалась

По данным на понедельник, положительные тесты оказались еще у 64 жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 64 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 33 жителей Ижевска, 9 жителей Глазова, 7 жителей Завьяловского района, 4 жителей Увинского района, 4 жителей Алнашского района, 3 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному положительному тесту оказалось в Воткинском, Игринском, Камбарском и Юкаменском районах.

За сутки 76 человек выписали. Одна женщина скончалась, ей было 85 лет.

Всего с начала пандемии выздоровели 28 717 жителей Удмуртии, 406 скончались. Сейчас из тех, кто проходит лечение, 2 582 чувствуют себя удовлетворительно, 360 находятся в состоянии средней тяжести, 64 – в тяжелом.