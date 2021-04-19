На РЕН ТВ вышла программа «Невероятно интересные истории» про Удмуртию

В будущем республике посвятят ещё ряд сюжетов на телеканале.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала регионом-героем выпуска программы «Невероятно интересные истории» (НИИ. Путеводитель) на телеканале РЕН ТВ.

«Удивительный край с многовековой историей и невероятными традициями. Земля мифов и красивых легенд, где поют и пляшут до упада. Невероятная Удмуртия», — пишут авторы программы.

Блогер-путешественник Сергей Доля посетил самые знаковые и интересные достопримечательности Удмуртии. Съёмочная команда побывала в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Игринском районе.

В первом выпуске зрители увидят Лудорвай, экскурсию по Ижевску, музей «Ижмаша», музей Калашникова. Сергей Доля заглянул в парк советского периода, к знаменитому Мальчишу-Кибальчишу, а также в музей-усадьбу Чайковского.

«В конце марта — начале апреля 2021 года съёмочная группа канала РЕН ТВ побывала в деревне Патраки, в Малой Пурге, в музее Автозавода, в «Этапной избе» Сибирского тракта, в деревне Бачкеево и других туристических точках. В первый выпуск «НИИ» вошла лишь часть отснятого материала. В будущем Удмуртии посвятят ещё ряд сюжетов на канале РЕН ТВ», — рассказали в Визит-центре Удмуртии.

Напомним, что во время визита в Удмуртию, ведущий программы Сергей Доля дал ИА «Сусанин» эксклюзивное интервью.