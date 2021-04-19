В Глазове закрыли ковид-отделение

Больницы Удмуртии возвращаются к штатному режиму работы.

Глазов. Удмуртия. Ковид-отделение глазовской межрайонной больницы вернулось к штатному режиму работы. Медучреждение перестало принимать пациентов с коронавирусом уже с начала апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Глазове стабильная, и мы можем вернуть больницу к оказанию помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева. - Вновь выявленные ковид-пациенты, нуждающиеся в госпитализации, будут направляться в республиканскую клиническую инфекционную больницу».

Специализированное отделение в Глазове было открыто с 3 сентября прошлого года. Сначала под него выделили 100 коек, в пик пандемии их количество увеличили до 220. С середины февраля в связи со снижением заболеваемости количество коек снова было уменьшено до 100.

Напомним, возвращение ковид-центров и ковид-отделений больниц республики к обычной работе началось с февраля. Сейчас в Удмуртии остается 4 центра для госпитализации пациентов с коронавирусом. Это республиканская клиническая инфекционная больница, ижевская ГКБ № 6, можгинская районная больница и воткинская городская больница. Также места для пациентов с COVID-19 остаются в роддоме № 5 и республиканской детской клинической больнице.