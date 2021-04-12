Тепло и сухо будет в Удмуртии до 15 апреля

С пятницы температура воздуха начнет понижаться.

Ижевск. Удмуртия. До 15 апреля в Удмуртии будет сухо и тепло. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха будет повышаться каждый день, однако ближайшей ночью ожидается до -3, +2 градусов по Цельсию. Днем во вторник, 13 апреля, +12, +17 градусов.

В ночь на среду и на четверг будет +2, +7, а днем +15, +20 градусов.

Днем в пятницу по территории пройдет холодный фронт, пройдут дожди. Станет прохладнее. Ночью синоптики прогнозируют 0, +5, днем +9, +14.

В выходные температура также продолжит понижаться.