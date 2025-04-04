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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске во время первого субботника пройдёт уборка на 20 территориях

12:10, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске во время первого субботника пройдёт уборка на 20 территориях
12:10, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка\n#весна\n#майские праздники
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Начало в 10:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 апреля пройдёт первый из четырёх запланированных субботников (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Присоединиться к нему могут все неравнодушные жители – после зимы дворы, улицы, скверы и парки нуждаются в генеральной уборке», – говорится в сообщении.

Всего убраться планируют на 20 территориях по всему городу. Начало в 10:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте.

В Первомайском районе:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Устиновском районе:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ленинском и Индустриальном районах:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Октябрьском районе:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Следующие субботники пройдут 12, 19 и 26 апреля. 0+

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12:10, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка\n#весна\n#майские праздники