Начало в 10:00.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 апреля пройдёт первый из четырёх запланированных субботников (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Присоединиться к нему могут все неравнодушные жители – после зимы дворы, улицы, скверы и парки нуждаются в генеральной уборке», – говорится в сообщении.
Всего убраться планируют на 20 территориях по всему городу. Начало в 10:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте.
В Первомайском районе:
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
В Устиновском районе:
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
В Ленинском и Индустриальном районах:
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
В Октябрьском районе:
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Следующие субботники пройдут 12, 19 и 26 апреля. 0+
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники