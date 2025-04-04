Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 5 апреля пройдёт первый из четырёх запланированных субботников (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Присоединиться к нему могут все неравнодушные жители – после зимы дворы, улицы, скверы и парки нуждаются в генеральной уборке», – говорится в сообщении.

Всего убраться планируют на 20 территориях по всему городу. Начало в 10:00. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте.

В Первомайском районе:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Устиновском районе:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ленинском и Индустриальном районах:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Октябрьском районе:

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Следующие субботники пройдут 12, 19 и 26 апреля. 0+