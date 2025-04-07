Ижевск. Удмуртия. Из-за южного циклона и его тёплого фронта 8 апреля в Удмуртии ожидаются температурные качели. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью с понедельника на вторник температура воздуха окажется в пределах -1...+4 градусов по Цельсию. В западных, северо-западных и северных районах Удмуртии выпадет снег и снег с дождём, утром осадки перейдут в дождь, который усилится днём. На остальной территории региона небольшие дожди пройдут локально.

Днём 8 апреля в северных районах республики столбик термометра покажет +2...+6 градусов, в центральных районах потеплеет до +8...+13 градусов, а в южных районах — до +13...+18 градусов. В Ижевске ожидается до +15...+17 градусов.

Ночью в среду в Удмуртии похолодает до 0...+5 градусов, но в юго-восточных районах ожидается до +5...+7 градусов тепла. На большей части республики пройдут дожди, наиболее интенсивные осадки ожидаются в северной половине региона.

Утром и днём 9 апреля в отдельных районах сохранятся небольшие осадки в виде дождя и снежной крупы. Будет ветрено. Днём столбик термометра не превысит +6…+11 градусов.

Ночью в четверг ожидается 0...-3 градуса, днём потеплеет до +3...+8 градусов. Осадки не предвидятся.

В ночь с 10 на 11 апреля столбик термометра опустится до -1...-6 градусов, а днём достигнет +5...+10 градусов. Местами по Удмуртии пройдут кратковременные дожди.

По предварительному прогнозу, в субботу немного потеплеет.