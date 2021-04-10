Работодатели Удмуртии cмогут получить господдержку при трудоустройстве безработных через центры занятости

Чтобы получить субсидию, нужно направить заявление о поиске сотрудников.

Ижевск. Удмуртия. Работодатели Удмуртии смогут получить господдержку при трудоустройстве безработных, которые встали на учет в центр занятости до 1 января 2021 года. Об этом сообщил министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин.

Из федерального бюджета на эти цели выделили 12 млрд рублей. Планируется, что за счет субсидий по стране трудоустроиться смогут около 200 тыс. безработных.

Поддержка составит 3 минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число новых работников.

Первый платеж поступит через месяц после трудоустройства, второй – через 3 месяца, а третий – через полгода.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно направить в службу занятости заявление о поиске сотрудников, где указать полный перечень свободных должностей.

После того, как кандидата подберут, его нужно устроить на полный рабочий день и выплачивать зарплату не меньше МРОТ.

Через месяц после начала работы необходимо подать заявление в Фонд соцстрахования.