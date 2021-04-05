Итоги дня: новый клип Бабушек из Бураново и погода на неделю в Удмуртии

О самых интересных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 77 новых зараженных коронавирусом. 76 пациентов выписали.

Премьера:

Бабушки из Бураново 5 апреля презентовали свой новый клип на песню «Ӧсэз вӧлак усьтӥськод».

Падение:

Мужчина упал с 11 этажа жилого дома на улице Берша в Ижевске. Он пытался перелезть со своего балкона на общий, что делал неоднократно.

Комфортно жить:

Города Удмуртии оказались в списке поселений с качественной городской средой. По итогам 2020 года Ижевск поднялся в рейтинге и набрал 187 баллов.

Дождливо:

До пятницы характер погоды в Удмуртии не изменится. К выходным снова вернутся дожди.