Итоги дня: новый клип Бабушек из Бураново и погода на неделю в Удмуртии

О самых интересных новостях понедельника.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 77 новых зараженных коронавирусом. 76 пациентов выписали.
Премьера:
Бабушки из Бураново 5 апреля презентовали свой новый клип на песню «Ӧсэз вӧлак усьтӥськод».
Падение:
Мужчина упал с 11 этажа жилого дома на улице Берша в Ижевске. Он пытался перелезть со своего балкона на общий, что делал неоднократно.
Комфортно жить:
Города Удмуртии оказались в списке поселений с качественной городской средой. По итогам 2020 года Ижевск поднялся в рейтинге и набрал 187 баллов.
Дождливо:
До пятницы характер погоды в Удмуртии не изменится. К выходным снова вернутся дожди.