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Итоги дня: новый клип Бабушек из Бураново и погода на неделю в Удмуртии

18:00, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: новый клип Бабушек из Бураново и погода на неделю в Удмуртии
18:00, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Бураново\n#Удмуртия\n#бабушки\n#погода\n#комфорт
Фото: pixabay.com
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О самых интересных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 77 новых зараженных коронавирусом. 76 пациентов выписали.

Премьера:

Бабушки из Бураново 5 апреля презентовали свой новый клип на песню «Ӧсэз вӧлак усьтӥськод».

Падение:

Мужчина упал с 11 этажа жилого дома на улице Берша в Ижевске. Он пытался перелезть со своего балкона на общий, что делал неоднократно.

Комфортно жить:

Города Удмуртии оказались в списке поселений с качественной городской средой. По итогам 2020 года Ижевск поднялся в рейтинге и набрал 187 баллов.

Дождливо:

До пятницы характер погоды в Удмуртии не изменится. К выходным снова вернутся дожди.

18:00, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
303
0
#Ижевск\n#Бураново\n#Удмуртия\n#бабушки\n#погода\n#комфорт