Житель Ижевска погиб, перелезая на соседний балкон 11 этажа

Ранее мужчина неоднократно перебирался на балкон таким образом.

Ижевск. Удмуртия. Мужчина сорвался с высоты на улице Берша в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла вечером 4 апреля. Погибший работал монтажником-высотником и ранее уже неоднократно перелезал с балкона своей квартиры на соседний, общий балкон на 11 этаже.

В минувшее воскресенье мужчина в очередной раз решил перебраться, однако был в этот момент пьян. Он сорвался и погиб.

Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.