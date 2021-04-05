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Житель Ижевска погиб, перелезая на соседний балкон 11 этажа

12:35, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
Житель Ижевска погиб, перелезая на соседний балкон 11 этажа
12:35, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дом
Фото: pixabay.com
153
0

Ранее мужчина неоднократно перебирался на балкон таким образом.

Ижевск. Удмуртия. Мужчина сорвался с высоты на улице Берша в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла вечером 4 апреля. Погибший работал монтажником-высотником и ранее уже неоднократно перелезал с балкона своей квартиры на соседний, общий балкон на 11 этаже.

В минувшее воскресенье мужчина в очередной раз решил перебраться, однако был в этот момент пьян. Он сорвался и погиб.

Следователи опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

12:35, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дом