В Ижевске осудили насильника, угрожавшего убийством своей жертве

Преступление произошло на улице 10 лет Октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 39-летнего мужчину, надругавшегося над девушкой. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

Установлено, что в ночь с 14 на 15 июля 2021 года, осуждённый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее незнакомую 21-летнюю девушку у леса на улице 10 лет Октября. Злоумышленник напал не неё, сдавил горло и затащил в чащу. Девушка начала звать на помощь, но насильник пригрозил ей убийством и изнасиловал, после чего сбежал.

После оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Судом его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством») и пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»).

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.