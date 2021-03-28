Довыборы в Госсовет Удмуртии пройдут под контролем Общественной палаты региона

Об этом рассказал посетивший республику представитель ОП РФ Максим Григорьев.



Ижевск. Удмуртия. Ход подготовки к довыборам депутата Госсовета Удмуртии изучил руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России Максим Григорьев. Как пишет ИА «Удмуртия», он находится с визитом в республике.

Агентству Максим Григорьев рассказал, что высоко ценит многолетнюю работу Общественной палаты республики по наблюдению за выборами, которую курирует председатель ОП Удмуртии Рашид Хуснутдинов.

По словам Максима Григорьева, очень важно, чтобы общественники в регионах действовали на всех уровнях выборов: федеральных, региональных и муниципальных. Со своей стороны федералы помогают коллегам на местах проведением тематических мероприятий, в частности, по борьбе с пропагандой терроризма и работе с молодежью.

Кроме того, Общественные палаты всех уровней участвуют в системе подготовки наблюдателей на выборах. Большую помощь оказывают и партнеры, прежде всего Ассоциация НОМ. На первом этапе Общественная палата России готовит федеральных преподавателей, затем они обучают преподавателей в регионах, а вскоре они будут готовить непосредственно наблюдателей. Им разъясняют, как проходят выборы, какие есть стандарты и подходы к обеспечению законности голосования.

«Более того, к нам обращаются партии с просьбой помочь в обучении, и мы подключаем их наблюдателей в эту систему подготовки, кроме наших независимых общественных наблюдателей», - добавил Максим Григорьев.

Работу общественников Удмуртии по подготовке наблюдателей он назвал образцовой на протяжении многих лет. Такого же уровня ожидают от ОП республики в текущем году.

«У вас так же, как в других регионах, общественный штаб открыт, он полноценно действует, работает. Но, конечно, здесь придется потрудиться, это серьезный процесс, и у нас задача - подготовить на высоком уровне большое количество общественных наблюдателей», - подытожил гость из Москвы.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, Максим Григорьев в ходе визита в республику встретился с председателем ЦИК региона Вениамином Соломенниковым, посетил избирательные участки.

Кстати, Максим Григорьев является также директором Фонда исследования проблем демократии, имеет ученую степень кандидата политических наук. Кроме того, он известен как один из создателей системы массового общественного наблюдения за выборами в стране. Состоит в экспертно-консультативной группе при Национальном антитеррористическом комитете по противодействию использованию интернета террористами. С 2012 года Максим Григорьев ведет активную работу, способствующую становлению и развитию общественного наблюдения в субъектах России и на федеральном уровне, разрабатывает законодательство в данной сфере.

Дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии депутата Госсовета Удмуртии по Рабочему округу № 8 Ижевска проходят 28 марта. В кампании участвуют 5 кандидатов, открыты 24 избирательных участка.