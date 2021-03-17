Итоги дня: обрушение кровли дома в Ижевске и закрепление школ

О чем писали журналисты в среду.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты на ковид, по данным на утро 17 марта, оказались еще у 84 человек.

Обрушилась:

Ночью 17 марта в поселке Машиностроителей в Ижевске обрушилась кровля одного из жилых домов. Прокуратура начала проверку. Управляющим компаниям города, обслуживающим старые дома, поставили задачу очистить крыши от снега.

Окончание посевных:

«Гербер» в Удмуртии отметят 26 июня. Праздник пройдет в Вавожском районе.

Не по плану:

Убыток бизнеса Удмуртии в 2020 году увеличился в 2 раза. Конечный финансовый результат составил 55 млрд рублей.

По адресам:

Схему закрепления школ утвердили в Ижевске. 8 учреждений принимают учеников со всего города.