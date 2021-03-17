Коронавирусом заразились еще 84 жителя Удмуртии

Более 40 тыс. человек поставили прививку от ковида.

Ижевск. Удмуртия. Еще 84 жителя Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Положительный тест оказался у 27 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, 8 жителей Сарапула, 7 жителей Шарканского района, 5 жителей Увинского района, 3 жителей Воткинского района, 3 жителей Малопургинского района, 3 жителей Сарапульского района, по два случая выявили в Балезинском, Вавожском, Глазовском, Граховском, Камбарском районах, по одному случаю в Воткинске, Завьяловском, Дебесском, Игринском, Можгинском районах.

В числе зараженных 11 детей.

По данным на среду, врачи выписали 71 пациента. Прививки от ковида поставили 40 416 человек.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 103 пациента.