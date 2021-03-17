После обрушения крыши двухэтажки в Ижевске проверят кровли аналогичных домов

Распоряжение связано с происшествием в посёлке Машиностроителей.

Ижевск. Удмуртия. Управляющим компаниям Ижевска, которые обслуживают старые дома, поставили задачу очистить от снега их крыши и чердаки. Об этом сообщает пресс-служба города.

Данное распоряжение связано с происшествием в посёлке Машиностроителей в Ижевске, где накануне вечером из-за накопившегося снега обрушилась крыша дома. Власти города в течение двух дней обследуют здание, определят сроки ремонта и восстановят кровлю за счёт муниципального бюджета.

Из дома эвакуировали 46 человек, включая 10 детей. Большинство из них разместилось у родственников, а для оставшихся 17 человек организован пункт временного размещения. Около самого дома дежурит полиция, которая проверяет документы у жильцов, желающих забрать свои вещи из дома.

По факту произошедшего прокуратура Удмуртской Республики начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как управляющая компания исполняла требования жилищного законодательства.