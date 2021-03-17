Провалившаяся крыша в жилом доме Ижевска и доступ налоговых органов к банковской тайне: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среду начинаем с традиционного обзора новостей.

Не выдержала:

В поселке Машиностроителей в Ижевске на одном из жилых домов провалилась крыша. Об этом пишут пользователи ИГГС в соцсети "ВКонтакте"

По словам очевидцев, на крыше лежал снег. Из-за повреждения на втором этаже дома частично обрушился потолок.

Трагедия:

В Красноярском крае в пожаре погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Красноярскому краю

Огонь вспыхнул рано утром 17 марта в деревянном многоквартирном доме в Лесосибирске. В результате там нашли тела детей в возрасте от 2 до 17 лет. Еще одного мальчика 12 лет, а также их бабушку, госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Одна из версий следователей, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Топливный кризис:

Россия вновь может столкнуться с топливным кризисом, как произошло в 2018 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Там говорится, что сейчас имеются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности. В палате напомнили, что весной 2018 года на АЗС резко выросли цены на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Эффект удалось минимизировать благодаря демпферному механизму, разработанному правительством России.

Все на виду: