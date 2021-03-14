В Увинском районе здание клуба вернули церкви

Здание, где с советских лет размещается сельский клуб, было построено в первой четверти 19 века.

Ува. Удмуртия. Бывший храм в Нылге Увинского района, который более 80 лет был местным домом культуры, вернули церкви. Как написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Владимир Головин, документы о передаче здания клуба приходу храма Рождества Христова подписали в воскресенье, 14 марта.

«Для меня, как верующего, встреча с жителями Нылга и передача храма в Прощенное Воскресенье очень символична», - рассказал глава района.

Напомним, что храм Рождества Христова архитектора Семёна Дудина в Нылге построили в 1810-1822 годах. В советские времена в здании разместился сельский клуб. Уже в 21 веке жители не могли договориться между собой, обсуждая вопрос передачи помещения церковному приходу. Подробнее об истории храма в материале «Страсти по Нылге».