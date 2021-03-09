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Итоги дня: возвращение перелетных птиц и холодная неделя в Удмуртии

18:00, 09 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: возвращение перелетных птиц и холодная неделя в Удмуртии
18:00, 09 марта, 2021
Анна Торхова
1421
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы\n#весна\n#жилье\n#Масленица
Фото: pixabay.com
1421
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Рассказываем о самых интересных новостях вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 9 марта стало известно еще о 72 новых случаях заражения коронавирусом. 75 пациентов выписали. 
Блинчики:
В Минздраве региона напомнили, как правильно питаться блинами на Масленицу. Конечно, главный совет - не переедать. Также лакомства стоит употреблять на завтрак или обед, перед физической активностью. 
Новый дом:
В 2021 году Удмуртия получит еще 441 млн рублей на переселение из аварийного жилья. С начала года из ветхих домов расселили уже 56 человек. 
Перелетные:
В Удмуртию начинают возвращаться перелетные птицы. Первыми стоит ждать грачей - именно они являются предвестниками окончания зимы.
Холода не отступают:
На неделе в Удмуртию вновь вернутся холода. В ночь с 9 на 10 марта температура воздуха понизится до -15, -20 градусов по Цельсию, на севере Удмуртии до -25 градусов.
18:00, 09 марта, 2021
Анна Торхова
1421
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы\n#весна\n#жилье\n#Масленица