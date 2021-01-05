Православные отмечают Рождество Христово 7 января.
Ижевск. Удмуртия. Праздничные Рождественские богослужения пройдут в храмах Удмуртии. Православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января.
С раннего утра среды, 6 января, начнётся проведение Предпразднства. Также 6 января у православных верующих заканчивается Рождественский пост, который длился с 28 ноября 2020 года. Отметим, что храмы для прихожан открыты, но проводятся с ограничениями из-за пандемии по коронавирусу. Пришедшим в храм рекомендуют соблюдать дистанцию и использоваться средства индивидуальной защиты.
Ижевск
Правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин совершит богослужения в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска.
6 января, Рождественский сочельник
08:00 — Вечерня с литургией святого Василия Великого в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.
16:00 — Всенощное бдение (Великое повечерие с литией, утреня) в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.
Ночь с 6 на 7 января
23:00 — Божественная литургия на праздник Рождества Христова в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.
Сарапул
Епископ Сарапульский и Можгинский Антоний совершит богослужения в Покровском кафедральном соборе и храме Воскресения Христова в Сарапула.
6 января. Рождественский сочельник
08:00 Божественная литургия в Покровском кафедральном соборе.
16:00 Всенощное бдение в покровском кафедральном соборе.
7 января. Рождество Христово
00:00 Божественная литургия в Воскресенском храме.
14:00 Великая вечерня в Покровском кафедральном соборе.
Глазов
В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Глазова совершит богослужения епископ Глазовский и Игринский Виктор.
6 января
07:40 Царские часы. Изобразительны. Литургия святого Василия Великого. Молебен. Панихида.
17:20 Всенощное бдение.
7 января
00:00 Исповедь. Литургия.
17:20 Утреня со славословием.